Im Zentrum steht die Fahnenweihe

Der Turnverein feiert sein 75-jähriges Bestehen mit der Präsentation einer neuen Fahne. Deren Beschaffung war allerdings nicht ganz unbestritten.

PETER ROTHACHER

Es ist die dritte Fahne in der 75-jährigen Geschichte des Turnvereins Aeschi, die nun an der Jubiläumsfeier vom Samstag, 19. August, präsentiert werden kann. Das Sujet stammt von Michael Grossen, der als OK-Präsident des Anlasses fungiert. Selbst als Fähnrich des Vereins hat er Verständnis, dass einige Mitglieder der doch recht teuren Anschaffung anfänglich kritisch gegenüberstanden. «Ein optimistischer Blick in die Vereinszukunft – wir konnten in letzter Zeit recht viele junge Neumitglieder aufnehmen – gab dann aber wohl den Ausschlag, dass an der letzten Hauptversammlung niemand mehr dagegen stimmte. Zudem waren dafür auch bereits ansehnliche Sponsorenbeiträge eingegangen. Und so liessen wir in der Folge eine Fahne aus edlem Berner Damast anfertigen.» Der dafür benötigte, recht ansehnliche Betrag sei mittlerweile durch Sponsoren und vereinsinterne Spenden zusammengekommen, freut sich Grossen. An der Fahnenweihe werde, wie schon vor 25 Jahren, der TV Leissigen als Patensektion amtieren.

Witzige Episoden, schöne Erinnerungen

Die Vereinsfahne geniesst einen hohen Stellenwert. «Sie ist bei jedem Wettkampf und Turnfest dabei, ist ein Symbol der Verbundenheit und wird auch beim Spalierstehen an Hochzeiten präsentiert», erklärt Grossen. «Bei Beerdigungen erweist die Fahne zudem den letzten Gruss.» Zum ersten Exemplar gibt es eine besondere Anekdote aus der Vereinsgeschichte: 1951 verlor der damalige TV-Fähnrich am Eidgenössischen Turnfest in Lausanne seine Kameraden. Kurzentschlossen marschierte er mit der Fahne ins Stadtzentrum. Die unruhig gewordenen Kameraden wandten sich an die Polizei, die den Fähnrich schliesslich im Zentrum von Lausanne aufspürten und ihn mitsamt der Fahne zu den Aeschi-Turnern zurückbrachten. An ein ähnlich spezielles Erlebnis erinnert sich Hans Kummer: «2013 fuhren wir per Zug ans Eidgenössische Turnfest in Biel. Wir schätzten uns selbst als recht stark ein, und so stieg die Anspannung auf der Hinfahrt stetig. Im Bahnhof angekommen, waren wir bereits alle ausgestiegen, als wir bemerkten, dass sich unsere Fahne noch im Zug befand. Im letzten Moment konnten wir sie gerade noch behändigen.»

Seit 61 Jahren ist Hans Kummer bereits aktives Mitglied des TV Aeschi. Diesem hat er während 35 Jahren in verschiedenen offiziellen Funktionen gedient, und er war auch während neun Jahren Präsident der Oberländer Turnveteranen. Der mittlerweile 78-Jährige ist nun auch im Jubiläums-OK tätig. Nach einem Highlight in seiner langen Turnerkarriere befragt, meint er: «Ich habe viel Schönes erlebt. Aber ein ganz besonderes Erlebnis war 1973 – anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums – die Teilnahme am deutschen Turnfest im grossen Neckarstadion von Stuttgart.» Die dort gezeigte Barrenübung sei mit 79 Punkten, also mit einem «Sehr gut», belohnt worden.

Gut im Dorf integriert

Dem TV Aeschi gehören aktuell rund 200 Mitglieder an. Da gibt es die Aktivriege, die Männer- und die Frauenriege, die Volleyball- und die Handballriege, diverse nach Alter abgestufte Jugendriegen sowie das «Fit & Fun». Michael Grossen betont zudem: «Aeschi verfügt über ein sehr gutes Schulsportangebot, das von Leitern unseres Vereins unterstützt wird.» Der Turnverein sei generell gut im Dorf integriert. «Wir stellen oft Helfer bei örtlichen Anlässen aller Art, aber auch auf regionaler Ebene bei Turn- und Schwingfesten oder beim Ski-Weltcup in Adelboden.» Umgekehrt zeige sich die Gemeinde sehr generös und stelle in aller Regel die Infrastruktur gratis zur Verfügung.

Anlässlich seines 25-Jahr-Jubiläums hat der TV Aeschi den Oberländer Ringertag organisiert und zum 50-jährigen Vereinsbestehen die Oberländischen Gerätemeisterschaften. «Solche Anlässe können wir heute nicht mehr stemmen, da die Ansprüche an die Infrastruktur und die Helferzahl weiter gestiegen sind», erklärt Michael Grossen. Gerne blicke er auf den von 1997 bis 2019 jeweils im Oktober durchgeführten Mountainbike-Duathlon zurück. «Als Teil der Schweizer Rennserie war der Anlass sehr beliebt. Für die Durchführung war unter dem Dach des TV ein eigener Vorstand zuständig; zudem war das ganze Dorf involviert.» Wegen stagnierender Teilnehmerzahlen und fehlender Nachfolge im OK habe man dann aber auf die Fortführung des Rennens verzichtet.

Die Damen sind seit 60 Jahren dabei

In den im Januar 1948 von 20 Männern gegründeten Turnverein wurde bereits 1963 die seit 1952 bestehende Damenriege integriert. «Für die damalige Zeit war das schweizweit doch eher aussergewöhnlich», meint Hans Kummer. «Die Zusammenarbeit entwickelte sich auf sportlicher sowie organisatorischer Ebene gut und die familiären Angebote wurden daraufhin ausgebaut.» Die sportlichen Disziplinen seien im Laufe der Jahrzehnte an die aktuellen Bedürfnisse in Richtung Breitensport – mit dem Besuch von jährlich zwei Turnfesten – angepasst worden, erklärt Michael Grossen. «Diverse Einzelsportler pflegen über den TV ihre Fitnessgrundlage. Von grosser Bedeutung ist zudem seit jeher die Kameradschaftspflege. Dazu gehören beispielsweise die Turnvorstellungen, die Turnerreisen, das Ski-Weekend und die Teilnahme – von aktuell vier Frauen – an der Welt-Gymnaestrada.»

Der Verein wurde in seiner bisherigen Geschichte von diversen Hochs und Tiefs geprägt. Am kommenden Festakt, der die Turnerfamilie optimistisch in die Zukunft blicken lässt, wird nebst der neuen Fahne eine Jubiläumsschrift mit vielen aufgelisteten Details präsentiert.

Jubiläumsanlass «75 Jahre TV Aeschi» am Samstag, 19. August

13.30 Uhr: Start des Umzugs (mit Musikgesellschaft Krattigen, TV Aeschi und diversen Fahnendelegationen) ab Zwygartenstrasse über die Alleestrasse, das Gänsegässli, die Dorfstrasse, die Mülenenstrasse und die Stygengasse bis zur Turnhalle. Anschliessend festlich zelebrierte Fahnenweihe: Moderation durch Michael Grossen / Hans Kummer; Ansprachen: Marcel Schilt, Christian Däpp und Marc Schläpfer; danach Festwirtschaft und Party.

PRR