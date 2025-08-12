Immobilien Immobilien
In wallenden Gewändern durch die Chlus – wandern wie anno dazumal

  12.08.2025 Gesellschaft
Die diesjährigen Sommertage standen ganz im Zeichen von Geselligkeit, Nostalgie und Naturerlebnis. BILDER: MARTIN WENGER
Am letzten Wochenende fanden in Kandersteg die 12. Belle-Époque-Sommertage statt. Dabei begleitete der «Frutigländer» Mitglieder des Vereins auf ihrem Fussmarsch von Kandersteg ins Waldhaus.

Der Belle-Époque-Verein lässt ...

