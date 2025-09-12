Immobilien Immobilien
Inferno-Rennen: Jetzt noch anmelden

  12.09.2025 Sport

Vom 21. bis 24. Januar 2026 finden die 82. Internationalen Inferno-Rennen in Mürren statt. Der Start der legendären Abfahrt am Inferno-Samstag wird wie gewohnt wieder am Kleinen Schilthorn stattfinden. Eine Online-Anmeldung ist noch bis am 15. September 2025 ...

