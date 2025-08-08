Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Innotour ist etabliert

  08.08.2025 Tourismus

Das Förderprogramm Innotour hat sich in der Schweizer Tourismusbranche etabliert: Seit 2012 wurden 215 Projekte mit insgesamt 74,3 Millionen Franken unterstützt. Der Bund setzt damit gezielt Impulse für Kooperationen, Wissensaustausch und innovative Angebote für ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote