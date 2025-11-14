Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Inspiration, Handwerk und Natur zum Anfassen

  14.11.2025 Wirtschaft
Fränzi Lauber war die Stellvertretung für Elsi und Abraham Lauber von der Alp Vorder Rüederigs. Ihr Fazit: Berner Alp- und Hobelkäse waren sehr beliebt. BILDER: MICHAEL SCHINNERLING
Fränzi Lauber war die Stellvertretung für Elsi und Abraham Lauber von der Alp Vorder Rüederigs. Ihr Fazit: Berner Alp- und Hobelkäse waren sehr beliebt. BILDER: MICHAEL SCHINNERLING

An der diesjährigen «Neuland» präsentierten auch Anbieterinnen und Anbieter aus dem Frutigland ihre vielfältigen Produkte und Ideen. Die Sonderschau stand heuer unter dem Motto «Steinreich» – die faszinierende Welt des Steines. Die Messe in Thun ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote