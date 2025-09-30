Ja zu Zonenplanänderung «Vorderhasli»

Die Stimmbevölkerung hat die Bauzonenplan- und Baureglementsänderung ZöN R «Vorderhasli» mit 1845 Ja- zu 490-Nein-Stimmen deutlich gutgeheissen. Dies teilt die Gemeinde am Sonntag kurz nach dem Mittag mit.

Die Stimmbeteiligung betrug 46,4 Prozent. Mit dieser Änderung werden das ehemalige Schulhaus und das ehemalige Lehrerhaus auf den Parzellen 20 und 4912 aus der ZöN R entlassen und einer Regelbauzone (Wohnzone W2H) zugewiesen.

Dadurch wird eine Umnutzung der Gebäude zu Wohnzwecken und eine bauliche Entwicklung der bestehenden Bauten möglich. Der Gemeinderat Frutigen ist über die Zusage der Stimmbevölkerung erfreut, wie es weiter in der Mitteilung heisst.