Jerome Furer erkämpft sich hart verdiente Lorbeeren

  09.09.2025 Sport
Jerome Furer trifft auf dem Eigergletscher ein. BILD: DAVID BIRRI
Beim 32. Jungfrau-Marathon am letzt Samstag hat sich Jerome Furer aus Frutigen den vierten Platz im Gesamtklassement der Herren gesichert. Damit war er zugleich der beste Schweizer Läufer im Feld, ein beachtlicher Erfolg, angesichts der internationalen Konkurrenz.

