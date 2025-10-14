Immobilien Immobilien
Jerôme Furer fliegt zu Silber

  14.10.2025 Sport
Jerôme Furer hat auf dem Rundkurs in Locarno ein klares Ziel vor Augen: Vize-Schweizermeister. BILD: ZVG
An der Halbmarathon-Schweizermeisterschaft in Locarno holte sich der Frutiger Jerôme Furer in 1:06:57 Stunden die Silbermedaille. Furer war damit der zweitschnellste Schweizer im Ziel und schloss eine seiner besten Laufsaisons mit einem Traumresultat ab.

MICHAEL ...

