Jerun Vils wird neuer Geschäftsführer der Berner Wanderwege

  12.08.2025 Tourismus
Jerun Vils, designierter Geschäftsführer der Berner Wanderwege BILD: ZVG
Der Vorstand der Berner Wanderwege hat Jerun Vils zum neuen Geschäftsführer des Vereins ernannt. Jerun Vils, Tourismus- und Outdoor-Experte mit langjähriger Führungserfahrung, wird im Januar 2026 die Nachfolge von Bernhard Schmidt antreten, der nach siebzehn ...

