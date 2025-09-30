Immobilien Immobilien
Jetzt wird im Lötschberg die Fahrbahn repariert

  30.09.2025 Kandersteg
Bild vom Einbau der neuen Betonfahrbahn im Lötschberg-Scheiteltunnel – an zwei Stellen muss diese repariert werden. BILD: ZVG / BLS AG
Bild vom Einbau der neuen Betonfahrbahn im Lötschberg-Scheiteltunnel – an zwei Stellen muss diese repariert werden. BILD: ZVG / BLS AG

An zwei Stellen im Lötschberg-Scheiteltunnel zwischen Kandersteg und Goppenstein greift sulfathaltiges Bergwasser die Betonfahrbahn an. Ab nächster Woche beginnt die BLS mit den Reparaturen der betroffenen Abschnitte.

HANS RUDOLF SCHNEIDER
In den ...

