Jodel-App und Zebra-Kühe

Eine App für junge Leute, die das Jodeln lernen wollen – eigentlich eine gute Idee! Doch unser Bericht «Wir wollen Tradition zukunftsfähig machen» in der letzten Ausgabe war frei erfunden. Weder lebt in Reichenbach ein Informatiker namens Jules Wüthrich, noch gibt es die App «YoDo». Weil der «Frutigländer» selten genau auf den 1. April erscheint, hatten wir Sie einfach ein paar Tage früher in den April geschickt.



Wahrheitsgetreu war dagegen der Artikel «Streifenlook zur Mückenabwehr» auf der letzten Seite. Dass Kühe mit aufgemalten Zebrastreifen besser vor Blutsaugern geschützt sind, ist tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen, und auch die Angaben zu den Versuchen in Japan stimmten. Das «Foto» zu diesem Artikel war allerdings – Sie ahnen es – ein Fakebild, generiert mit künstlicher Intelligenz. Solche akkurat bemalten «Zebra-Kühe» sind im Frutigland bislang nicht gesichtet worden.