Jodeln – bald auch an der Musika

Klaus Rubin aus Reichenbach ist Dirigent, Akkordeonbegleiter, Komponist, Kursleiter und Jurymitglied. Zudem ist er ein ausgewiesener Kenner der Eigenheiten des Berner Oberländer Naturjodels. Kurz: eine Kapazität in Sachen Volksmusik.

Anlässlich seines 70. Geburtstages liess der Jubilar der Musikschule unteres Simmental und Kandertal (Musika) mit seiner Geburtstagskollekte eine namhafte Spende zukommen. Damit verbunden war der Auftrag, das Geld für seine Herzensangelegenheit einzusetzen: die Nachwuchsförderung zur Pflege des Berner Oberländer Brauchtums.

An einer Planungssitzung mit Klaus Rubin, dem Kader der Musikschule und dem Örgelilehrer David Kallen wurde nun ein Fonds gegründet, aus dem zwei entsprechende Projekte mitfinanziert werden sollen. Einerseits wird das Geld in zusätzlichen Gruppenunterricht für die Schwyzerörgeler und Akkordeonistinnen investiert. Andererseits startet ab August ein Jodel-Schnupperkurs in Kleingruppen für Kinder ab der ersten Klasse. Geleitet wird dieser Kurs von Martina Moor aus Sachseln. Die Musika dankt dem grosszügigen Spender und freut sich, ein Herzensanliegen umsetzen zu dürfen, das auch das ihrige ist.

PRESSEDIENST MUSIKA

Weitere Infos und den Anmeldetalon zum Schnupperkurs Jodeln finden Sie unter musika.ch