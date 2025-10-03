Immobilien Immobilien
Jonathan Schmid glänzt an Berglauf-WM in Canfranc

  03.10.2025 Sport
Jonathan Schmid war bei der Berglauf- und Trailrunning-Weltmeisterschaft im spanischen Canfranc als Teil des Schweizer Nationalteams im Einsatz.
An der Berglauf- und Trailrunning-Weltmeisterschaft im spanischen Canfranc zeigte Jonathan Schmid aus Adelboden eine starke Leistung.

MICHAEL SCHINNERLING
Am Donnerstag, 26. September, startete er im Uphill-Rennen über 6,4 Kilometer und 990 Höhenmeter. Mit ...

