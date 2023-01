Jürg Grossen (glp) will in den Ständerat

Der Präsident der Grünliberalen nimmt einen zweiten Anlauf: Die Geschäftsleitung der Berner Sektion hat den Frutiger Jürg Grossen einstimmig zuhanden der Mitgliederversammlung als Ständeratskandidat nominiert.

«Ich stamme aus einer ländlichen Region, aus Frutigen, einem industriellen Zentrum im Berner Oberland. Durch meine berufliche Tätigkeit hatte ich immer regen Austausch mit den urbanen Zentren – und ich weiss auch, dass selbst kleine KMU auf internationale Handelsbeziehungen angewiesen sind. Eine intakte Natur und innovatives Unternehmertum sind meine Leitsterne. Es wäre mir eine Ehre, diese Werte und meinen Heimatkanton Bern im Ständerat zu vertreten», meint Grossen zu seiner Kandidatur.



«Jürg Grossen verkörpert die Werte der Grünliberalen ideal. Als Energieunternehmer in einer innovativen, zukunftsträchtigen Branche, als urbaner, weltoffener Denker vom Land und als verbindende Persönlichkeit, die sich für den Zusammenhalt der Gesellschaft einsetzt. Sein jahrelanges Engagement für eine CO2-neutrale und mit erneuerbarer Energie versorgte Schweiz und für eine starke Wirtschaft mit dauerhaft innovativen Unternehmen sowie seine langjährige politische Erfahrung qualifizieren ihn bestens für das Amt als Ständerat», erklärt der Präsident der Berner glp Casimir von Arx in einer Medienmitteilung. Grossen kandidieret bereits 2015 für dieses Amt – damals ohne Erfolg.



Während seiner ganzen politischen Laufbahn war Grossen operativ als Unternehmer tätig. Gerade im Ständerat, wo immer mehr Berufspolitiker Einsitz haben, hat eine starke Stimme für Wirtschaft und Gewerbe mit Praxisbezug besondere Bedeutung. Die Kandidatur von Jürg Grossen als Ständerat unterstreicht das ambitionierte Ziel der Grünliberalen, auf allen politischen Ebenen Verantwortung zu übernehmen. Im Ständerat, in den Kantonsregierungen und zu gegebener Zeit auch im Bundesrat.

Die Geschäftsleitung der Grünliberalen Kanton Bern hat Jürg Grossen einstimmig zuhanden der Mitgliederversammlung als Ständeratskandidaten nominiert. Die Mitgliederversammlung findet am 2. Februar 2023 in Bümpliz statt.

Pressedienst Grünliberale Kanton Bern