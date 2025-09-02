Junge Kandersteger mit tollen Leistungen in der Nordischen Kombination

Die internationale Saison wurde mit dem FIS-Youth Cup in Oberstdorf (D) gestartet. 137 junge AthletInnen aus 13 verschiedenen Nationen nahmen an diesem internationalen Wettbewerb der Saison 2025/26 teil. Gesprungen wurde von der HS 60-Schanze, der zweite Wettkampfteil erfolgte am Dienstag ...

Die internationale Saison wurde mit dem FIS-Youth Cup in Oberstdorf (D) gestartet. 137 junge AthletInnen aus 13 verschiedenen Nationen nahmen an diesem internationalen Wettbewerb der Saison 2025/26 teil. Gesprungen wurde von der HS 60-Schanze, der zweite Wettkampfteil erfolgte am Dienstag als Crosslauf und am Mittwoch als Rollski-Rennen. Mittendrin war eine Delegation des Skiclub Kandersteg.

Es war ein gelungener Auftakt für die nordischen Kombinierer des Skiclub Kandersteg. Die Resultate der Oberländer TeilnehmerInnen sind sehenswert.

Giulia Belz

Am Dienstag lag Giulia Belz nach dem Skispringen noch auf Platz 4. Auf der Crossstrecke drehte Belz in der ersten Runde auf, übernahm die Führung und überrannte förmlich alle Mädchen in der Kategorie Mädchen II. Sie gewann mit einem beeindruckenden Vorsprung von 52 Sekunden. Am Mittwoch konnte Giulia Belz ebenfalls den zweiten Wettkampf für sich entscheiden. Lag sie nach dem Springen noch auf dem 5. Rang, so gelang ihr mit Laufbestzeit auf der Rollskistrecke erneut der Sprung zuoberst aufs Treppchen.

Mael Niedhart

Beim FIS Youth Cup in der Kategorie YC2 (Jahrgänge 2008–2010) zeigte er seine läuferische Stärke auf der anspruchsvollen Crosslaufstrecke. Mit der Laufbestzeit konnte der 17-jährige vom 18. Rang nach dem Springen bis zum tollen 2. Rang nach vorne laufen.

Tiziana Germann

Die noch junge Tiziana Germann, Jahrgang 2012, hat beim FIS Youth Cup in Oberstdorf in der Kategorie YC1 Mädchen (Jahrgänge 2011–2013) eine solide Leistung gezeigt und sich unter den besten Fünf platziert. Germann konnte sich in einem internationalen Feld mit Athletinnen aus Deutschland, Österreich und weiteren Nationen weit vorne platzieren.

MICHAEL SCHINNERLING

Die Resultate

Nord. Kombinations-Wettkampf vom 26.8. (Skispringen mit Crosslauf)

Youth 1, Boys: Manuel Heiniger, 26. Rang. Youth 1, Girls: Tiziana Germann, 5. Rang. Youth 2, Girls: Giulia Belz, 1. Rang; Svea Lobsiger, 12. Rang. Youth 2, Boys: Mael Niedhart, 2. Rang; Lars Lobsiger, 25. Rang; Emile Clare, 41. Rang.

Nord. Kombinations-Wettkampf vom 27.8. (Skispringen mit Rollski-Rennen)

Youth 1, Boys: Manuel Heiniger, 21. Rang. Youth 1, Girls: Tiziana Germann, 16. Rang. Youth 2, Girls: Giulia Belz, 1. Rang; Svea Lobsiger, 8. Rang. Youth 2, Boys: Mael Niedhart, 12. Rang, Lars Lobsiger, 18. Rang; Emile Clare, 48. Rang.