Junge Kandersteger mit tollen Leistungen in der Nordischen Kombination

  02.09.2025 Sport

Die internationale Saison wurde mit dem FIS-Youth Cup in Oberstdorf (D) gestartet. 137 junge AthletInnen aus 13 verschiedenen Nationen nahmen an diesem internationalen Wettbewerb der Saison 2025/26 teil. Gesprungen wurde von der HS 60-Schanze, der zweite Wettkampfteil erfolgte am Dienstag ...

