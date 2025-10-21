Junge Kunst im Widi-Fit

Seit Kurzem schmücken neue Kunstwerke von Schülerinnen und Schülern der Schule Widi die Wände des Widi-Fit. Die farbenfrohen Bilder der dritten und vierten Klasse bringen Frische und Freude in die Therapieräume.

MARTIN WENGER

Seit einem Jahr bereichern Bilder von Schülerinnen und Schülern der Schule Widi die Wände des Widi-Fit an der Kanderstegstrasse in Frutigen und bringen Farbe und Freude in die Therapieräume. Nun hat eine neue Ausstellung Einzug gehalten: Werke der dritten und vierten Klasse, entstanden unter der Leitung von Klassenlehrer Dieter Rohrbach. Unterstützt wurden die Kinder beim Vorbereiten der Ausstellung von Martina und Christian Feuz, die Eltern zweier Schüler. Mit Begeisterung und viel Kreativität schufen die jungen Künstlerinnen und Künstler fantasievolle Arbeiten, die nun die Besuchenden erfreuen. Die originellen Namen wie «XXL-Nutella», «Lecker», «Blick ins All» und viele mehr zeugen von der er!nderischen Gabe der Kinder.

Am vergangenen Freitag wurde die Ausstellung feierlich mit einer Vernissage eröffnet. Zahlreiche Gäste – Eltern, Grosseltern und Bekannte – nutzten die Gelegenheit, um die Werke zu bewundern. Die lebhafte Atmosphäre zeigte einmal mehr, wie wertvoll solche Anlässe sind, bei denen Schule, Eltern und Kinder miteinander ins Gespräch kommen und Gemeinschaft erleben.