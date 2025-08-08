Immobilien Immobilien
Jungschar Adelboden: ein Lagerbericht

  08.08.2025 Adelboden
Die Jungschar Adelboden in der Arche Noah.
Die Jungschar Adelboden in der Arche Noah.

Vom 26. Juli bis am 1. August 2025 fand das diesjährige Sommerlager der Jungschar Adelboden in Riggisberg statt. Unter dem Motto «Auf der Rettungsmission – Noah» haben die jungen Adelbodner zusammen eine spannende Woche verbracht. Die rund 65 TeilnehmerInnen liessen ...

