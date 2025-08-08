Jungschar Adelboden: ein Lagerbericht

Vom 26. Juli bis am 1. August 2025 fand das diesjährige Sommerlager der Jungschar Adelboden in Riggisberg statt. Unter dem Motto «Auf der Rettungsmission – Noah» haben die jungen Adelbodner zusammen eine spannende Woche verbracht. Die rund 65 TeilnehmerInnen liessen ...

Vom 26. Juli bis am 1. August 2025 fand das diesjährige Sommerlager der Jungschar Adelboden in Riggisberg statt. Unter dem Motto «Auf der Rettungsmission – Noah» haben die jungen Adelbodner zusammen eine spannende Woche verbracht. Die rund 65 TeilnehmerInnen liessen sie sich trotz regnerischem Wetter die Stimmung nicht verderben, im Gegenteil: Der Regen passte perfekt zum Lagerthema!

Gleich zu Beginn seien sie eingetaucht in die Geschichte von Noah, der im Auftrag Gottes eine Arche bauen sollte, um sich, seine Familie und viele Tiere vor der grossen Flut zu retten, berichtet die Jungschar. Jedes Kind sei passend zum Thema als ein Tier verkleidet ins Lager gekommen. Jeden Tag erlebten sie dann einen Teil dieser spannenden Erzählung durch Spiele, Theater und kreative Aktivitäten. Zwischendurch spielten sie viele lustige und actionreiche Aktivitäten, sowohl drinnen wie auch draussen. «Ob Postenlauf, Geländespiele oder Tanzpartys: Langeweile kam nie auf!», so berichtet die Jungschar. «Und natürlich durften auch Lieder, Andachten und gemütliche Lagerfeuerabende nicht fehlen». Trotz des Regens sei das Lager ein voller Erfolg gewesen. Die Kinder haben nicht nur viel über Noah gelernt, sondern auch Freundschaften geschlossen und unvergessliche Momente erlebt.

Die Jungschar Adelboden freut sich schon auf das nächste Jahr: Egal wie, bei Sonne oder Regen!

Die Jungschar Adelboden in der Arche Noah.

BILD: ZVG