Kampf bis zum Schluss – Adelboden unterliegt in der Verlängerung

  21.10.2025 Sport
Die Adelbodner feiern die 1:0-Führung durch Tschanz. Willen, Tschanz verdeckt, Dähler, Djerrah, Goalie Theler und Wüthrich, v.l. BILD: ZVG
Am letzten Samstagabend empfing der EHC Adelboden in der heimischen Sportarena den HC Düdingen Bulls zum Meisterschaftsspiel der 1. Liga West. In einer intensiven und über weite Strecken ausgeglichenen Partie mussten sich die Adelbodner schliesslich knapp mit 1:2 nach ...

