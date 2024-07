RUDERN Insgesamt 19 Aktive des Schweizerischen Ruderverbandes nehmen an den Olympischen Spielen in Frankreich teil. Die 20-jährige Aurelia-Maxima Janzen, die in der letzten Saison noch Langlaufwettkämpfe für den SC Kandersteg bestritt, startet im Einer. Die Vorläufe ...