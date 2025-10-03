Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Kandersteg setzt seinen Masterplan um

  03.10.2025 Kandersteg
Der als Teil des Tourismus-Masterplans neu gestaltete Platz bei der Gemeindeverwaltung Kandersteg ist als Begegnungszone für Gäste und Einheimische gedacht. BILD: MICHAEL SCHINNERLING
Der als Teil des Tourismus-Masterplans neu gestaltete Platz bei der Gemeindeverwaltung Kandersteg ist als Begegnungszone für Gäste und Einheimische gedacht. BILD: MICHAEL SCHINNERLING

Der Tourismusverein hat gemeinsam mit der Gemeinde erste Projekte aus dem Tourismus-Masterplan umgesetzt. Am Donnerstag, 9. Oktober, wird der neue Weltnaturerbe-Weg feierlich eröffnet. Der Gemeindeplatz ist bereits umgestaltet und weitere Standorte im Dorf sollen folgen.

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote