Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Kandersteg zeigt Herz – Leader Mühlethurnen eiskalt

  21.10.2025 Sport
Der EHC Kandersteg zeigte trotz der 2:6-Niederlage gegen Leader Mühlethurnen eine kämpferische Leistung und begeisterte das Publikum in der heimischen Eishalle. BILD: ZVG
Der EHC Kandersteg zeigte trotz der 2:6-Niederlage gegen Leader Mühlethurnen eine kämpferische Leistung und begeisterte das Publikum in der heimischen Eishalle. BILD: ZVG

Nach zwei eher mässigen Auftritten wollte der EHC Kandersteg im Heimspiel gegen den Tabellenführer aus Mühlethurnen beweisen, dass man im Kandertal das Eishockeyspielen nicht verlernt hat. Und tatsächlich – auch wenn das klare Endresultat von 2:6 anderes vermuten ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote