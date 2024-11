EISHOCKEY Am Dienstagabend erlebte der EHC Kandersteg im Weyerli einen regelrechten Gala-Abend. Nach zwei schmerzhaften Niederlagen in den letzten Spielen war das Ziel klar: Ein Sieg musste her. Ebenso klar setzten die Kandertaler dieses Vorhaben dann um: Gegen Tabellenschlusslicht ...