Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Vorsicht bei betrügerischen Bussgeldandrohungen

  02.09.2025 Gesellschaft
Die Polizei warnt vor betrügerischen Bussgeldforderungen BILD: ZVG
Die Polizei warnt vor betrügerischen Bussgeldforderungen BILD: ZVG

Aktuell sind betrügerische E-Mails mit angeblichen Bussgeldandrohungen im Umlauf. Dabeihandelt es sich um einen Phishing-Versuch von Cyberkriminellen. Die Bevölkerung wird zur Vorsicht aufgerufen.

Die Kantonspolizei Bern hat am Donnerstag, 21. August, die ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote