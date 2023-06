Kein Schwarzsee-Kranz fürs Frutigland

SCHWINGEN Am Schwarzsee-Schwinget machten zwei Mittelländer den Festsieg unter sich aus. Die Teilnehmer aus dem Tal kehrten ohne Kopfschmuck heim.

Vor 4050 Zuschauern standen sich im Schlussgang Fabian Staudenmann und Adrian Walther gegenüber – jene zwei Schwinger, die als Einzige nach fünf Gängen nur Siege vorzuweisen hatten. Staudenmann hatte allerdings einen Viertelpunkt Vorsprung auf Walther. Der Schlussgang, in dem die Kontrahenten einander nichts schenkten, endete gestellt. Da beide dafür die Maximalnote erhielten, gewann Fabian Staudenmann sein erstes Bergkranzfest und bleibt in dieser Saison bisher ungeschlagen.

Die beiden Wittwers unter den Top 15

Für das Frutigland standen Jan Wittwer und Josias Wittwer im Einsatz. Jan Wittwer startete im Anschwingen mit einem Gestellten gegen Stéphane Haenni. Im zweiten Gang verbuchte er einen Sieg über Thomas Stoll. Im dritten Gang bot er Joel Strebel die Stirn und konnte ihm einen Gestellten abtrotzen. Nach der Mittagspause startete der in Faulensee wohnhafte Wittwer mit einem Sieg über Marius Frank. Gegen Patrick Räbmatter musste er im fünften Gang eine Niederlage verdauen. Im sechsten Gang fand er kein Siegesrezept gegen Oliver Hermann. Mit einem Punktetotal von 54,75 reihte sich Jan Wittwer auf der Schlussrangliste im Rang 13c ein und verpasste klar den Kranz.

Dies gilt auch für Josias Wittwer. Im ersten Gang siegte er zwar gegen Mickaël Matthey. Im zweiten und dritten Gang musste er jedoch zwei Niederlagen gegen Lario Kramer und Samuel Schmid hinnehmen. Im vierten Gang teilte er die Punkte mit Remo Studer. Somit war nach vier Gängen schon klar, dass Josias Wittwer keine Chance mehr auf den Schwarzsee-Kranz haben würde. Die Maximalnote sicherte er sich im fünften Gang gegen Marius Frank. Im sechsten Gang stellte er mit Sascha Streich. Mit 54,50 Punkten landete Josias Wittwer auf Rang 14f.

Insgesamt wurden 13 Kränze abgegeben, von denen der Löwenanteil (7 Kränze) an den Bernisch-Kantonalschwingerverband ging. Nur einer fand den Weg ins Oberland. Ruedi Roschi aus dem Niedersimmental durfte sich das begehrte Eichenlaub aufsetzen lassen. Drei Kränze sicherten sich die Mittelländer, drei weitere die Emmentaler. Einen Kranz erhielt Lario Kramer für die Freiburger. Die restlichen fünf gingen an den Nordwestschweizer Schwingerverband.

Orlik schwang erfolgreich in Flims

Nicht am Bergschwinget am Schwarzsee, sondern in Flims am Bündner-Glarner Kantonalschwingfest war der Frutigländer Curdin Orlik im Einsatz. Im Anschwingen bekam er es mit dem Nordostschweizer Domenic Schneider zu tun. Die beiden neutralisierten sich gegenseitig und stellten. Im zweiten und im dritten Gang konnte Curdin Orlik zwei Siege mit der Maximalnote gegen Jan Manhart und Shane Däniker verbuchen. Nach der Mittagspause siegte er im vierten Gang gegen Dean Bruch. In den letzten beiden Gängen fand Orlik kein Siegesrezept gegen Fabian Kindlimann und Andy Singer und stellte beide. Somit reihte er sich mit 56,50 Punkten auf dem Schlussrang 6h ein und durfte die Heimreise kranzgeschmückt antreten.

MARLENE UND MATHYAS FRATTINI

Ranglistenauszug

1. Staudenmann Fabian, Guggisberg; 13c. Wittwer Jan, Faulensee (Aeschi); 13e. Aellen Florian, Adelboden (Saanenland); 14f. Wittwer Josias, Frutigen.

Jungschwingertag, Zollikofen

2014–15: 1. Jaggi Elia, Reichenbach; 5b. Gafner Remo, Unterseen (Aeschi). 2009–10: 2. Wyssen Lenny, Reichenbach; 10d. Gafner Leon, Unterseen (Aeschi). 2007–08: 3c. Brunner Yannis, Aeschi; 8d. Gafner Milo, Unterseen (Aeschi).