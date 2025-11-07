Immobilien Immobilien
KI-System gewinnt Swiss Mountain Award

  07.11.2025 Tourismus
RED Neu soll künstliche Intelligenz auch für die Sicherheit im Seilbahnbetrieb genutzt werden. BILD: ZVG
Der diesjährige Swiss Mountain Award geht an die Mantis Ropeway Technologies AG. Ihr Projekt «Mantis Autonomy» überzeugte die Jury mit einer innovativen Sicherheitslösung für Sesselbahnen, die künstliche Intelligenz nutzt.

