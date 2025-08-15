Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Kinder mit neuen Leuchtgürteln sind im Strassenverkehr besser sichtbar

  15.08.2025 Gesellschaft
Die Kinder sollen selbst entscheiden, wann sie loslaufen, nämlich erst dann, wenn die Räder stillstehen. Autofahrerinnen und Autofahrer sollen darauf verzichten, sie über die Strasse zu winken.
Die Kinder sollen selbst entscheiden, wann sie loslaufen, nämlich erst dann, wenn die Räder stillstehen. Autofahrerinnen und Autofahrer sollen darauf verzichten, sie über die Strasse zu winken.

Seit 50 Jahren setzt sich der Touring Club der Schweiz (TCS) für die Sicherheit der Kinder ein. Er verteilt zu Beginn des neuen Schuljahrs neue Trikis und gibt Tipps, wie die alten noch immer für die Sicherheit dienen können.

Die Idee leuchtender ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote