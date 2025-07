Vom 16. Juli bis am 17. September wird jeweils am Mittwoch- und Freitagnachmittag auf der regionalen Kinderbaustelle gegenüber dem Bahnhof Frutigen gebaut. In den wenigen Tagen, an welchen die Baustelle bereits in Betrieb ist, waren die Kinder schon fleissig am Bretterschleppen, ...