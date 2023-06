Klassische Musik zwischen Eisenbahnwaggons

Junge Ensembles, gestandene Expert Innen, überraschende Volksmusik und ein Vollmondkonzert: All das und noch viel mehr wird das Swiss Chamber Music Festival 2023 bieten, das vom 8. bis 17. September in Adelboden, Frutigen und Kandersteg stattfindet. Der Vorverkauf ist angelaufen.

Die Gewinner-Ensembles der ORPHEUS Competition bilden auch dieses Jahr den Kern des Programms – und sie bringen auch zeitgenössische Klänge ans Festival. Die besten drei durften eine Komponistin oder einen Komponisten beauftragen, ein Werk zu komponieren, das dann am Festival gespielt wird. In moderierten Gesprächen vor den Konzerten bekommt das Publikum jeweils eine kurze Einführung zu den zeitgenössischen Stücken und lernt die KomponistInnen und Ensembles besser kennen. Überhaupt: Die Begegnungen zwischen Publikum und Musikschaffenden wird am SCMF intensiv gepflegt. In kurzen Gratiskonzerten – Amuse-Bouches genannt – und in anschliessenden Gesprächen auf dem Adelbodner Dorfplatz präsentieren sich die Ensemles bereits vor ihren Konzerten der interessierten Bevölkerung und den angereisten Gästen. Und bei den After-Concert-Apéros stimmen die MusikerInnen beschwingt in das Gläserklirren des Anstossens mit ein.

Am 31. August, noch vor der eigentlichen Eröffnung des Festivals, findet im Gruebi-Bad Adelboden erstmal das Vollmondkonzert statt. Gestaltet wird es von Matthieu Michel und Jean-Christophe Cholet. Der kraftvolle Poet am Flügelhorn und der quirlige Pianist aus Frankreich gehören seit 20 Jahren zur Spitze der europäischen Jazzwelt.

Kammermusik in der BLS-Werkstatt

Die Konzerte finden nicht nur an klassischen Konzertorten statt, sondern auch dort, wo man Musik nicht unbedingt erwartet – zum Beispiel in der Ideenwerkstatt der Künzi+Knutti AG oder in der Frutiger Badi Lounge. Dieses Jahr kommt ein neuer Ort dazu: das Erhaltungszentrum der BLS in Frutigen. Wie es wird und wirkt, wenn ein Eisenbahnwagen zur Bühne wird?

PRESSEDIENST SCMF

Tickets sind seit dem 1. Juni über die Tourist Center Adelboden, Frutigen und Kandersteg sowie über www.kulturticket.ch erhältlich. Weiterführende Informationen finden auf der Website des Festibvals: www.swisschambermusicfestival.ch