Knappe Niederlage auch im vierten Saisonspiel

  14.10.2025 Sport

Das vierte Meisterschaftsspiel des EHC Adelboden führte die Oberländer nach Morges. An diesem Abend sollte sich zeigen, ob sich das Team im Mittelfeld der Tabelle festsetzen kann oder weiterhin auf den ersten Saisonsieg warten muss.

MELCHIOR LANZ
