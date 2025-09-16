Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Köstlichkeiten auf Schritt und Tritt in Adelboden

  16.09.2025 Adelboden
Interessiert folgen die Gäste den Ausführungen zu den diversen Käsen. BILDER: CORINNA SCHRANZ-LINDT
Interessiert folgen die Gäste den Ausführungen zu den diversen Käsen. BILDER: CORINNA SCHRANZ-LINDT

Am vergangenen Samstag, dem 13. September, fand im Lohnerdorf die erste Kulinarik-Wanderung statt. Vier Gruppen machten sich zwischen 11.00 und 12.30 Uhr auf den Weg vom Nevada-Areal bis auf die Tschentenalp. Unterwegs wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Leckerbissen ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote