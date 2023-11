KOLUMNE – VIS-À-VIS

Acht Tipps zur Anschaffung und Haltung eines Mannes

«Herr Furrer, viele Ehen werden geschieden und langjährige Beziehungen können sehr schwierig sein. Lohnt sich für mich als junge Frau eine Beziehung mit einem Mann überhaupt noch?» (M. S.)

Liebe Frau S., ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die schlechte zuerst: Sie brauchen in der Tat ein geschicktes Händchen und eine Portion Bauernschläue. Die gute: Desto trotz und nöcher lohnt sich eine solche Beziehung unbedingt.

Gerne gebe ich Ihnen ein paar nicht ganz ernst gemeinte Ratschläge:

Tipps betreffend Anschaffung eines Mannes:

• 1. Liebe Frau S., gehen Sie beim Auswahlverfahren sehr, sehr sorgfältig vor! Nehmen Sie sich genügend Zeit, um die Fähigkeiten der männlichen Bewerber im alltäglichen Leben eingehend zu prüfen! Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sich die männlichen Kandidaten zu Beginn des Bewerbungsverfahrens von ihrer allerbesten Seite zeigen, nach erfolgreichem Beutezug allerdings relativ schnell in alte Verhaltensmuster zurückfallen.

• 2. Denken Sie daran, Frau S.: Falls Sie zu forsch vorgehen und sich voreilig binden, sich aber alsbald die versteckten Mängel beim Mann offenbaren, können Sie ihn nicht mir nichts, dir nichts ein- oder umtauschen. Vielmehr bleibt Ihnen dann nur noch die äus serst anstrengende Reviervertreibung. Überschätzen Sie sich dabei nicht. Sie sind zwar vielleicht Mathematikerin, aber auch er ist unberechenbar!

• 3. Achten Sie darauf, dass er bei Beziehungsantritt bereits eine Ausbildung abgeschlossen und gewisse grundlegende kommunikative Fähigkeiten erworben hat.

Tipps betreffend Haltung eines Mannes:

• 4. Liebe Frau S., die meisten Männer sind Allesfresser und in aller Regel bei der Nahrungsaufnahme unkompliziert. Um Mangelerscheinungen vorzubeugen, füttern Sie ab und zu Gemüse, Salate und Früchte. Hier brauchen Sie eine gewisse Ausdauer und Hartnäckigkeit. Lassen Sie sich also nicht entmutigen!

• 5. Vorsicht vor Überfütterung! Denn ein Vielfrass wird schnell unbeweglich und bequem, was wiederum seine Leistungsfähigkeit erheblich einschränkt. Hier brauchen Sie viel Fingerspitzengefühl, liebe Frau S., denn viele Männer reagieren auf allzu rigorose Diät- und Fitnessprogramme empfindlich. Mitunter führt das sogar zu verbalen Gewaltausbrüchen. Hier gilt: Weniger ist mehr!

• 6. Für die allgemeine Beweglichkeit und regelmässige Sauerstoffzufuhr probieren Sie es mit Gartenarbeit, Holzhacken, Schneeschaufeln oder Reparaturen am Auto.

Absolut zentral, liebe Frau S., sind die beiden letzten Tipps:

• 7. Genügend Auslauf zu jeder Tagesund Nachtzeit ist ein absolutes Grundbedürfnis der meisten Männer. Wenn Sie ihn hier an der langen Leine lassen, wird er es Ihnen hundertfach zurückzahlen.

• 8. Rühmen Sie ihn für einfach alles, was er tut! Sie werden überrascht sein, welche positive Wirkung das auf Ihre Beziehung hat. Und denken Sie daran, liebe Frau S., er muss Ihnen ja auch immer sagen, wie schön Sie sind. Auch er hat dazu nicht immer Lust.

Liebe Frau S., wenn Sie diese Tipps plus / minus einhalten, werden Sie sehr, sehr viel Freude an ihrem Mann haben. Herzlich, Christoph Furrer

