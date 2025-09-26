Immobilien Immobilien
Kommandant tritt per sofort zurück

  26.09.2025 Frutigen
Bernhard Steiner führt ab sofort ad interim die Feuerwehr Frutigen. BILD: ZVG
Stefan Schindler hat seinen Rücktritt als Kommandant der Feuerwehr Frutigen bekannt gegeben. Bei der Nachfolgersuche werden auch die Strukturen der Milizorganisation überprüft.

HANS RUDOLF SCHNEIDER
Seit dem 1. Dezember 2022 war Stefan Schindler im ...

