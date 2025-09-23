Kräftemessen zwischen den Nachbartälern

Am Samstag trafen die Fanionteams des FC Reichenbach und des FC EDO Simme aufeinander. Die Ausgangslage – die Mannschaften sind in der Tabelle dicht beieinander – verlieh dem Derby Spannung. Das Resultat nach dem Abpfiff hätte jedoch kaum eindeutiger sein ...

Am Samstag trafen die Fanionteams des FC Reichenbach und des FC EDO Simme aufeinander. Die Ausgangslage – die Mannschaften sind in der Tabelle dicht beieinander – verlieh dem Derby Spannung. Das Resultat nach dem Abpfiff hätte jedoch kaum eindeutiger sein können.

Beide Mannschaften konnten im bisherigen Saisonverlauf neun Punkte verbuchen. Wegen des besseren Torverhältnisses lag die Viertliga-Equipe des FC Reichenbach in der Tabelle einen Rang vor ihren Gästen aus dem Simmental. Allerdings konnte der FC EDO Simme mit einem Sieg aus der vorangegangenen Partie gestärkt auf den Rasen treten, während Reichenbachs erste Mannschaft zuvor in Allmendingen eine Niederlage hatte einstecken müssen. Somit bot sich eine Ausgangslage, die gemeinsam mit dem Derbycharakter das Potenzial für 90 spannende Minuten auf dem Gand in Kien hatte.

Foul zur Eröffnung des Torreigens

Tatsächlich entwickelt sich ein heisses Spiel. Beide Mannschaften steigen engagiert in die Partie. Der FC Reichenbach zeigt, was Trainer Ivan Sarbach später rückblickend als «50 sehr gut geleistete Minuten» anerkennen wird. Sofort wird Druck auf den EDO Simme aufgebaut. Den Gästen gelingt aber immer wieder das Umschaltspiel, weshalb die Gastgeber auch ihre defensiven Fähigkeiten beweisen können. Lange bleibt das abwechslungsreiche Geschehen auf dem Rasen jedoch torlos. Bislang hat der FC EDO Simme den zahlreichen Reichenbacher Vorstössen getrotzt. Dann, in der 26. Minute, begeht ein Spieler im gelbblauen Dress der Gäste im Strafraum ein Foul an Reichenbachs Yaroslav Sydorenko. Stürmer Melvin Sarbach bringt den FC Reichenbach mit dem erfolgreich verwerteten Elfmeter in Führung.

In den Folgeminuten ergeben sich aus verschiedenen Standardsituationen für die Gäste mehrere Chancen zum Anschlusstreffer. Jedes Mal werden die Bälle der Simmentaler spätestens mit den routinierten Paraden des Reichenbacher Goalies Alexander Beisswanger entschärft. Dank einer leer stehenden Gästebox und dem konsequenten Abschluss von Melvin Sarbach bricht in der 40. Minute der Jubel fürs 2:0 aus. Fünf Minuten später erhöht der Reichenbacher Mittelfeldspieler Remo Lauener auf 3:0. Nach der Halbzeitpause führt Ivan Sarbachs Elf ihr solides und selbstbewusstes Spiel weiter und drängt auf einen weiteren Treffer. Wenig später realisiert Mittelfeldspieler Gabriel Bernardo Canellas Spala das 4:0 und setzt damit ein letztes Ausrufezeichen in einer langen Stärkephase der Gastgeber.

Gastgeber verlieren den roten Faden

Was nun folgt, ist eine verwunderliche, länger währende Abkehr von der bisherigen konsequenten und gut koordinierten offensiv ausgerichteten Spielweise. Darin erkennen die Kicker aus dem Nachbartal ihre Chance und treffen beinahe zu ihrem ersten Tor. Folgerichtig ermahnt der Coach des FC Reichenbach seine Spieler zu erhöhter Konzentration.

Während die Gastgeber den roten Faden nicht so richtig wieder aufnehmen können, spielen die Gäste nun dominanter auf und versuchen die Partie hartnäckig zu kehren. Diese Konstellation führt dann um die 75. Spielminute zu einer brandgefährlichen Situation. Nur dank der Wachsamkeit von Innenverteidiger Lars Bühler wird verhindert, dass das runde Leder ins leer stehende Tor des FC Reichenbach rollt.

In der Endphase des packenden Spiels !ndet der FC Reichenbach schliesslich wieder zu seiner Stärke zurück. Melvin Sarbach nutzt eine sich ihm bietende Gelegenheit zum 5:0, während Abukar Ibrahim Wardhere und Kevin Heimann noch in der regulären Spielzeit auf 7:0 ausbauen. Damit ist der Torhunger aber noch nicht gestillt. In der Nachspielzeit komplettiert Mittelfeldspieler Kevin Heimann sein Doppelpack. Die erste Mannschaft des FC Reichenbach tritt kurz danach nach einem insgesamt beherzten Auftritt als geschlossenes Team mit einem 8:0-Sieg vom Spielfeld.

MICHAEL MAURER

Matchtelegramm Meisterschaft 4. Liga

FC Reichenbach – FC EDO Simme 8:0 (3:0)

Torschützen FC Reichenbach:

27. Melvin Sarbach, 40. Melvin Sarbach, 45. Remo Lauener, 49. Gabriel Bernardo Canellas Spala, 82. Melvin Sarbach, 85. Abukar Ibrahim Wardhere, 86. Kevin Heimann, 90. + 2. Kevin Heimann. Zuschauer: 85.

Reichenbach: Alexander Beisswanger, Nils Aellig, Patrick Lauener, Lars Bühler, Sandro Teuscher, André Heimann, Kevin Heimann, Yaroslav Sydorenko, Remo Lauener, Bernardo Gabriel Canellas Spala, Melvin Sarbach, Sandro Jaberg, Dean Schärz, Nahom Alem, Kaviarasan Thirugnamoorthy, Abukar Ibrahim Wardhere, Roger Lehnherr

Trainer: Melvin Sarbach, Ivan Sarbach