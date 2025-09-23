Immobilien Immobilien
Kräftemessen zwischen den Nachbartälern

  23.09.2025 Sport
Die Viertliga-Partie zwischen den Equipen der benachbarten Täler versprach und bot am Samstag Spannung auf dem Gand in Kien. BILD: MICHAEL MAURER
Die Viertliga-Partie zwischen den Equipen der benachbarten Täler versprach und bot am Samstag Spannung auf dem Gand in Kien. BILD: MICHAEL MAURER

Am Samstag trafen die Fanionteams des FC Reichenbach und des FC EDO Simme aufeinander. Die Ausgangslage – die Mannschaften sind in der Tabelle dicht beieinander – verlieh dem Derby Spannung. Das Resultat nach dem Abpfiff hätte jedoch kaum eindeutiger sein ...

