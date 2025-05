Am Seeländer Schwingfest in Detligen traten 14 Eidgenossen an. Michael Ledermann erzielte den dritten Kranzfestsieg seiner Karriere. Ältester Schwinger auf dem Platz war Hanspeter Luginbühl aus Aeschi. Er sicherte sich das Eichenlaub.

Insgesamt 14 ...