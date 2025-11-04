Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Krattiger Jungschützen retten die Ehre des Amtes Frutigen

  04.11.2025 Sport
Die Jungschützen aus Krattigen schafften es als einzige Gruppe aus dem Amt Frutigen auf das Podest: (v.l.) Pablo Schranz, Aron Schranz, Jonas Morgenegg, Thierry Heim und Ashana Lörtscher.
Die Jungschützen aus Krattigen schafften es als einzige Gruppe aus dem Amt Frutigen auf das Podest: (v.l.) Pablo Schranz, Aron Schranz, Jonas Morgenegg, Thierry Heim und Ashana Lörtscher.

Spannung, Präzision und Teamgeist: Beim Amtscupfinal trafen sich die besten Oberländer Schützinnen und Schützen zum letzten grossen Stelldichein dieses Jahres im Hubelhaus Frutigen. Dabei wurden nochmals hervorragende Resultate erzielt.

MARCEL ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote