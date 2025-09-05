Krattiger Planungsgeschäfte verhandelt

Der Gemeinderat hat sich an der August-Sitzung mit den laufenden Planungsgeschäften befasst. Er hat den Entwurf des Mitwirkungsberichts zur Ortsplanung 2023+ beraten und zur Überarbeitung an die Ortsplanungskommission überwiesen.

Vorgesehen ist, dass die finale Beratung der Ortsplanungskommission an der Sitzung am 16. September 2025 erfolgt und im Anschluss der Bericht veröffentlicht wird. Wie bereits orientiert worden ist, findet am 24. Oktober 2025 ein weiterer öffentlicher Informationsanlass statt. Die Überbauungsordnung «Oertlimatt» mit der Änderung des Zonenplanes und des Gemeindebaureglements wurde zu Handen der öffentlichen Auflage verabschiedet. Die öffentliche Auflage findet seit dem 21. August 2025 statt. Das Geschäft soll der Gemeindeversammlung am 5. Dezember 2025 zur Beratung und Beschlussfassung unterbreitet werden. Es wird auf die amtlichen Publikationen verwiesen. Die Unterlagen können bei der Gemeindeverwaltung Krattigen eingesehen werden. Die öffentliche Mitwirkung zu diesem Planungsdossier ist im Juni 2022 erfolgt.

Das Planungsgeschäft «Gipsbruch Morgenberg» wurde durch den Gemeinderat für die zweite kantonale Vorprüfung freigegeben. Die Planung sieht vor, dass die Versammlung über dieses Dossier voraussichtlich an der Gemeindeversammlung im Juni 2026 verhandeln kann. Zu diesem Dossier ist die öffentliche Mitwirkung im April und Mai 2023 erfolgt.

PHILIPP SCHOPFER, GEMEINDVERWALTER