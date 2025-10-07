Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Künstliche Intelligenz: Fluch und Segen

  07.10.2025 Gesellschaft
Es gibt sie nicht, aber es werden täuschend echte Filme mit ihr in der Hauptrolle gedreht. Sie hat auch bereits eine «eigene» Website, die am Zürcher Filmfestival vorgestellte KI-Schauspielerin «Tilly Norwood» (mit KI erzeugt). BILD: PARTICLE6 PRODUCTIONS
Es gibt sie nicht, aber es werden täuschend echte Filme mit ihr in der Hauptrolle gedreht. Sie hat auch bereits eine «eigene» Website, die am Zürcher Filmfestival vorgestellte KI-Schauspielerin «Tilly Norwood» (mit KI erzeugt). BILD: PARTICLE6 PRODUCTIONS

Der Nationalrat wolle «der künstlichen Intelligenz Zügel anlegen», titelte am 16. September die Online-Ausgabe des SRF. Die Information stimmt, aber ist das umsetzbar? Eine Herausforderung für die Schweizer Politik.

MARTIN NATTERER
Der ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote