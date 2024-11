Am Sonntag, 24. November, fand der Weihnachtsbrunch mit Märit bei winterlichem Wetter statt. Der Anlass war sehr gut besucht; sogar Leute aus dem Appenzell und Glarnerland hatten den Weg in die Turnhalle Kandergrund gefunden. Am Märit wurden manche handgemachten Weihnachtsgeschenke ...