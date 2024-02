EISHOCKEY Drei Spiele – drei Niederlagen: Die Play-off-Geschichte des EHC Adelboden ist in diesem Jahr rasch erzählt. Nach dem 2:3 gegen den EHC Saastal am letzten Dienstag folgte am Donnerstag zu Hause die nächste knappe Partie, welche die Adelbodner mit 3:4 ...