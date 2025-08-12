Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Ländlertreffen mit Musikern aus dem Tal

  12.08.2025 Kultur
Das Trio Wärocht unterhält die Zuschauer. BILD: YVONNE BALDININI
Das Trio Wärocht unterhält die Zuschauer. BILD: YVONNE BALDININI

Am traditionellen Ländlermusiktag vom Samstag, 9. August 2025, herrschte in Adelbodens Dorfstrasse beschwingte Fröhlichkeit. Der einheimische Pirmin Grossen wählte die vier auftretenden Kapellen aus.

An diesem Nachmittag lässt es sich auf der ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote