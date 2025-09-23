Landfrauen tagten im Western-Style

Die zahlreich erschienenen Mitglieder genehmigten sowohl das verlesene Protokoll als auch die Jahresrechnung einstimmig. Zudem wurde ein neues ...

Am vergangenen Freitag fand im Schulhaus Boden die alljährliche Hauptversammlung der Landfrauen Adelboden statt.

Die zahlreich erschienenen Mitglieder genehmigten sowohl das verlesene Protokoll als auch die Jahresrechnung einstimmig. Zudem wurde ein neues Vorstandsmitglied gewählt: Christine Pieren-Lauber übernimmt das Amt von Christine Germann-Rickli. Monika Oester-Rutz stellt sich weiterhin als Rechnungsrevisorin zur Verfügung. Eine wichtige Neuerung betrifft das Blutspenden: Da sich der Samariterverein Adelboden aufgelöst hat, übernehmen künftig die Landfrauen die Unterstützung der zwei jährlichen Blutspendetermine. Der Vorstand freut sich auf eine rege Teilnahme an den verschiedenen Kursen sowie auf interessante «Abesitze», die im neuen Vereinsjahr geplant sind. Zum Abschluss der Versammlung liessen die Landfrauen an der Wild-West-Bar den Sommer Revue passieren. Nun blicken sie mit Freude auf die bevorstehende Herbstreise in die Westschweiz.

RED