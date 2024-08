Laufanlass fällt Unwetter zum Opfer

"Das Unwetter am Montag, 12. August, hat auf den Strecken des Trail Run Aeschiried schweren Schaden angerichtet", heisst es auf der Website der Veranstalter. "Grosse Teile der von uns benutzten Wanderwege sind aus diesem Grund gesperrt und werden auch noch dieses Wochenende gesperrt bleiben."

Das OK habe alternative Möglichkeiten geprüft, sehe sich nun aber gezwungen, die Sicherheit der Teilnehmenden an erste Stelle zu setzen: Der Lauf werde abgesagt. Die Informationen zur Rückerstattung seien direkt an die Teilnehmenden geschickt worden.

Der 4. Trail Run Aeschiried findet nach heutigem Stand am 24. August 2025 statt, teilen die Veranstalter mit.