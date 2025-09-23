Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Laufen, weil es Spass macht

  23.09.2025 Sport
Andreas Gafner übergab die Startnummer am Samstagmorgen um 3.50 Uhr in Kandersteg an Andrea Zryd. BILD: MICHAEL SCHINNERLING
Andreas Gafner übergab die Startnummer am Samstagmorgen um 3.50 Uhr in Kandersteg an Andrea Zryd. BILD: MICHAEL SCHINNERLING

Als «Gamsstaffel des Parlaments» liefen sieben Nationalräte die Strecke Wild 110 beim Wildstrubel by UTMB® mit. Mit Andrea Zryd (SP) aus Adelboden und Andreas Gafner (EDU) aus Oberwil waren auch zwei ParlamentarierInnen aus dem Berner Oberland dabei.

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote