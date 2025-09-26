Immobilien Immobilien
LC Scharnachtal sorgt für Furore

  26.09.2025 Sport
Mario Jurt mit den Medaillengewinnern Flurina Auf der Maur und Fabrice Bätscher an der U20-Schweizermeisterschaft
Mario Jurt mit den Medaillengewinnern Flurina Auf der Maur und Fabrice Bätscher an der U20-Schweizermeisterschaft

Der LC Scharnachtal hat in den vergangenen Monaten eindrücklich gezeigt, dass er national und international mithalten kann. Ob an der U20-Europameisterschaft in Finnland, an Schweizermeisterschaften oder an regionalen Läufen – die AthletInnen überzeugten mit ...

