Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Lebensgeschichten in Stein gemeisselt: Karl Wilhelm Hochstetter

  03.10.2025 Frutigen
Aus dem Totenrodel Frutigen, Band 24, Seite 18 (1811): «Gestorben 18ten 8bris abends um 8 Uhr, beigesetzt am 21ten – Herr Carl Wilhelm Hochstetter, Professor der gerichtl. Arzneykunde bey der Academie in Bern, gebürtig von Leonberg im Königreiche Würtemberg, seines Alters 29 Jahre, starb auf seiner Reise von Italien nach Bern, auf dem Weg nach Schloss Tellenburg, wohin er schon sprachlos vom Kandersteg getragen wurde, sein Grab ist unter der jungen Linde.» [8bris= des Oktobers] BILD: ZVG
Aus dem Totenrodel Frutigen, Band 24, Seite 18 (1811): «Gestorben 18ten 8bris abends um 8 Uhr, beigesetzt am 21ten – Herr Carl Wilhelm Hochstetter, Professor der gerichtl. Arzneykunde bey der Academie in Bern, gebürtig von Leonberg im Königreiche Würtemberg, seines Alters 29 Jahre, starb auf seiner Reise von Italien nach Bern, auf dem Weg nach Schloss Tellenburg, wohin er schon sprachlos vom Kandersteg getragen wurde, sein Grab ist unter der jungen Linde.» [8bris= des Oktobers] BILD: ZVG

Dies ist der letzte Text aus einer Reihe, in welchen die Gedenktafeln an der Kirche Frutigen betrachtet und ihre historischen Hintergründe beleuchtet werden. In diesem dritten Beitrag steht die Tafel im Mittelpunkt, die an Karl Wilhelm Hochstetter erinnert. Der Arzt und Professor der ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote