Leidenschaft trifft auf Realität

Wenn Romy und Nico Seiler morgens ins Hotel kamen, starteten sie mit Freude in den Tag. Während Romy das Restaurantmanagement leitete, stand ihr Mann, seit 2012 Mitglied der Gilde etablierter Gastronomen, in der Küche und im Backoffice.

MICHAEL SCHINNERLING



2013 übernahmen sie von Nicos Eltern, Peter und Agnes Seiler, das Hotel und Restaurant und positionierten das Haus Schritt für Schritt erfolgreich als 3-Sterne-Superior-Hotel. Ein Gilde-Mitglied zu sein, steht für höchste kulinarische Qualität, kreative Küche mit marktfrischen Produkten und exzellentem Service – der Chef am Herd, die Chefin im Service und als herzliche Gastgeberin präsent.

Doch bei aller Leidenschaft war und blieb der Preis hoch: Während Nico oft bis spät in die Nacht in der Küche arbeitete, übernahm Romy neben Service und Housekeeping auch den Haushalt und die Betreuung der drei kleinen Kinder – eine Mammutaufgabe. Drei Wochen Ferien pro Jahr waren die Regel – mehr war kaum möglich. Trotz der hohen Belastung entwickelten sie den Betrieb stetig weiter.

«Wir haben unser Haus jetzt klar ausgerichtet – unter anderem als Welterbe-Botschafter der Unesco. Aus dem ehemaligen Hotel Alfa Soleil wurde im Herbst 2023 das Seiler’s Vintage Hotel mit den drei Säulen Vintage (Architektur), Kulinarik (Genuss) und Wohlfühlen (Wellness, Natur)», erklärt Nico Seiler. Doch mit dem Erfolg wuchs auch der Druck. «In den letzten Jahren, vor allem seit Corona, haben wir einen enorm schnellen Wandel im Konsumverhalten unserer Gäste festgestellt. Alles läuft immer schneller – das wollten wir nicht mehr mitmachen. Deshalb lautet unser neues Motto: ‹Die Hektik ruhen lassen›.»

Kreativ gegen den Trend

Ganz aufhören kam für den leidenschaftlichen Koch, der zahlreiche Nebenämter innehat, jedoch nie infrage. Stattdessen entstand die Idee, ab Ende Oktober ein neues kulinarisches Konzept einzuführen: das Captn’s Dinner.

«Dieses Angebot ist in seiner Form einzigartig und unser klares Alleinstellungsmerkmal», sagt Nico Seiler. «Die beiden Captn’s – Romy und ich – sind Gastgeber, DJ, Koch, Matrose und Steward in einem. Persönlich, authentisch und ohne Stress begrüssen wir beim Captn’s Dinner – dem besonderen Abendessen auf unserem Vintage-Schiff – ausgewählte Gäste, die unsere Arbeit schätzen.» Serviert wird nach dem traditionellen Table-d’Hôte-Prinzip, wie zu Escoffiers Zeiten: ein festes Menü, kaum Abweichungen, dafür ein fairer, attraktiver Preis – und natürlich ein tolles, unvergessliches Erlebnis. Neu öffnet das Restaurant nur noch am Freitag- und Samstagabend. Die Halbpension und das À-la-carte-Angebot entfallen. Lediglich für kleine Seminar- und Reisegruppen bis maximal 20 Personen bleibt eine Vollpension bestehen.

Mehr Informationen unter www.seilers-vintagehotel.ch