Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Leise rieselt der Schnee!

  30.09.2025 Natur
BILD: MICHAEL SCHINNERLING
BILD: MICHAEL SCHINNERLING

Während Anfang der letzten Woche auf dem Niesen noch eine Rekordwärme von 20 Grad gemessen wurde, stehen jetzt die verschneiten Tische einsam bei Temperaturen um den Nullpunkt vor dem Berghaus. Verantwortlich für den ersten Schnee ist ein «Kaltlufttropfen», eine Region in der Höhe mit kälterer Luft und lokal tieferem Druck.

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote