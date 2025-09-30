Leise rieselt der Schnee!

Während Anfang der letzten Woche auf dem Niesen noch eine Rekordwärme von 20 Grad gemessen wurde, stehen jetzt die verschneiten Tische einsam bei Temperaturen um den Nullpunkt vor dem Berghaus. Verantwortlich für den ersten Schnee ist ein «Kaltlufttropfen», eine Region in der Höhe mit kälterer Luft und lokal tieferem Druck.