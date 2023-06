LESERBRIEF ZUM ARTIKEL «ICH HABE MIR DAS SCHLIMMER VORGESTELLT» ÜBER DIE SANIERUNG DER FRUTIGER ORTSDURCHFAHRT (UMFRAGE IN DER KANDERSTEGSTRASSE; AUSGABE 41)

Nicht so rosig, wie man meint

Nicht alle Gewerbetreibenden nehmen es so gelassen, wie das letzte Woche kommuniziert wurde, da die kleineren Betriebe gar nicht zu Wort gekommen sind ...

Da müssten wir durch, wurde uns vermittelt, die Sanierung sei nötig. Einverstanden. Aber bei vielen Kleinunternehmen an der Kanderstegstrasse geht das an die Existenz. Und so rosig, wie es dargestellt wurde, ist es bei Weitem nicht, da sind wir uns einig. Die Kundenfrequenz ist drastisch zurückgegangen, weil alles beschwerlicher ist zurzeit. Wir alle sind bemüht, unser Bestes zu geben, und sind auf Laufkundschaft angewiesen, um heil aus dieser Bauzeit herauszukommen.

Die Läden werden umfahren, wer nicht «muss», meidet den Einkauf im Dorf. Auch Staub und Dreck beeinträchtigen die Qualität unserer Angebote. In der Corona-Zeit war man bemüht, Lösungen und Wege zu finden. Aber die aktuelle Situation ist noch viel einschneidender für viele von uns.

Natürlich sind wir sehr dankbar für alle, die uns berücksichtigen und unterstützen. Auch die Bauarbeiter und die Securitas sind sehr hilfsbereit, das sollte nochmals erwähnt werden.

In diesem Sinne wünsche ich allen eine florierende Sommerzeit!

CORNELIA SCHRANZ, BLUMEN JOY