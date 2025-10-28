Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Lesung und Plauderei in Reichenbach

  28.10.2025 Kultur

Am Donnerstag, 30. Oktober, liest die Bestsellerautorin Blanca Imboden im Kirchgemeindehaus Reichenbach.

Die Innerschweizerin ist bekannt für ihre unterhaltsame Lektüre und sorgt stets für vergnügliche Lesestunden. An diesem Abend liest sie ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote