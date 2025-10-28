Lesung und Plauderei in Reichenbach

Die Innerschweizerin ist bekannt für ihre unterhaltsame Lektüre und sorgt stets für vergnügliche Lesestunden. An diesem Abend liest sie ...

Am Donnerstag, 30. Oktober, liest die Bestsellerautorin Blanca Imboden im Kirchgemeindehaus Reichenbach.

Die Innerschweizerin ist bekannt für ihre unterhaltsame Lektüre und sorgt stets für vergnügliche Lesestunden. An diesem Abend liest sie verschiedene Kurztexte und erzählt von ihrem Leben und Schreiben. Insgesamt hat sie bereits 22 Bücher veröffentlicht. 2013 landete sie mit Wandern ist doof ihren ersten Bestseller. sogar Platz eins. Ihr aktuelles Buch heisst Schlaflos in Seelisberg, im November erscheint «Der fünfte Advent».

Weitere Informationen: www.blancaimboden.ch