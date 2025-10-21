Liberales Frutigen zu Besuch im Bundeshaus

Es war ein besonderer Donnerstagabend für die Mitglieder des Liberalen Frutigen: Auf Einladung von Nationalrat Jürg Grossen (GLP) reiste eine gut gelaunte Gruppe aus dem Kandertal nach Bern, um das politische Zentrum der Schweiz hautnah zu erleben.

Bereits auf der Zugfahrt herrschte erwartungsvolle Stimmung. Gespräche über lokale Themen mischten sich mit neugierigen Fragen zur «grossen Politik». Im Bundeshaus begrüsste Jürg Grossen die Delegation persönlich – ein vertrautes Gesicht für viele, und doch beeindruckend, ihn hier an seinem Arbeitsplatz zu treffen, wie die Partei mitteilte.

Im Bundeshaus zu Besuch

«Das Bundeshaus von innen zu sehen, ist schon etwas Besonderes», meinte eine Teilnehmerin begeistert, als sich die Gruppe durch die ehrwürdigen Gänge bewegte. Während der Führung erfuhren die Frutigländerinnen und Frutigländer Spannendes über den Alltag der Parlamentarier – vom Sitzungsbetrieb bis zu den stillen Momenten hinter den Kulissen, in denen politische Weichen gestellt werden.

Natürlich durfte dabei auch der Humor nicht fehlen: Als die Gruppe im Nationalratssaal Platz nahm, entstanden sogleich einige originelle Fotos – darunter ein Schnappschuss mit den Frutiger Gemeinderatskandidierenden des Liberalen Frutigen in der vordersten Reihe, mit Blick auf das Rednerpult. «Ein bisschen so, als sässen wir schon auf unseren eigenen politischen Stühlen», scherzte einer der Kandidaten und sorgte für herzhaftes Lachen.

Der Abend danach

Nach der eindrücklichen Führung liess man den Abend bei einem gemütlichen Trunk in der Hauptstadt ausklingen. Zwischen Gläserklingen, angeregten Gesprächen und spontanem Lachen wurde klar: Politik kann auch verbinden, inspirieren – und richtig Spass machen. «Dieser Abend hat gezeigt, dass Engagement nicht trocken sein muss. Bereits auf lokaler Ebene – etwa bei den Gemeinderatswahlen – wird der Grundstein für eine lebendige Demokratie gelegt», betonte Nationalrat Jürg Grossen.

Mit dem Ausflug ins Bundeshaus hat das Liberale Frutigen nicht nur Einblick in die nationale Politik erhalten, sondern auch ein starkes Zeichen gesetzt: Liberal denken, lokal handeln – und dabei den Blick über den Tellerrand nicht verlieren.

Mehr Infos: www.liberales-frutigen.ch oder am Wahlanlass vom 6. November 2025, 19 Uhr, im Restaurant Simplon.